Запиши ответ числом.Сколько лап у рыси и пингвина вместе?____лап Напиши.У кого лап б??льше,чем у пингвина,но меньше,чем у паука?________

Математика

Запиши ответ числом.Сколько лап у рыси и пингвина вместе?____лап Напиши.У кого лап б??льше,чем у пингвина,но меньше,чем у паука?________

Автор: Гость