Запиши ответ числом.Сколько лап у рыси и пингвина вместе?____лап Напиши.У кого лап б??льше,чем у пингвина,но меньше,чем у паука?________
Математика
Запиши ответ числом.Сколько лап у рыси и пингвина вместе?____лап Напиши.У кого лап б??льше,чем у пингвина,но меньше,чем у паука?________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 лап. У рыси.(4 лапы)
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