В каком глаголе 《не》пишется отдельно? Щенок умывает_ся,Дети любят кувыркат_ся. Друзьям трудно расстават_ся.Любоват_ся лесным цветком.
Русский язык
В каком глаголе 《не》пишется отдельно? Щенок умывает_ся,Дети любят кувыркат_ся. Друзьям трудно расстават_ся.Любоват_ся лесным цветком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щенок умывается,Дети любят кувыркаться. Друзьям трудно расставаться.Любоваться лесным цветком.не с глаголами пишется раздельно: не прыгать, не бегать, не смотреть, не любить,....
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