Помогите пожалуйста составить сложные предложения со словами изолирование, гене??атор, электростанция, проводка, электрический разряд.

Гость: Гость:

1)Вчера трое работникам дали задание,изолировать провода 2)Когда генератор вышел из строя, мы зажгли свечи 3)Когда свет на электростанции отключили,мы поехали к родственикам 4)Вчера у нас сгорела проводка но мы не растелялись и вызвали илектрика 5)Мой друг один раз в детстве получил сильный электрический заряд я ему оказал первую помощь