Помогите пожалуйста составить сложные предложения со словами изолирование, гене??атор, электростанция, проводка, электрический разряд.
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Помогите пожалуйста составить сложные предложения со словами изолирование, гене??атор, электростанция, проводка, электрический разряд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Вчера трое работникам дали задание,изолировать провода 2)Когда генератор вышел из строя, мы зажгли свечи 3)Когда свет на электростанции отключили,мы поехали к родственикам 4)Вчера у нас сгорела проводка но мы не растелялись и вызвали илектрика 5)Мой друг один раз в детстве получил сильный электрический заряд я ему оказал первую помощь
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