Помогите пожалуйста составить таблицу!!!

Биология
Помогите пожалуйста составить таблицу!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там даже ответ есть) хорошо изучи 5 параграф и некоторые слова туда впиши проверенно
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