Помогите пожалуйста!! Составить текст из 10 предложений связанный. Что бы а этом те??сте были слова с чередующими корнями А О . и потом 2 предложения разобрать что бы 1 предложение было с подчинительным союзом другое с сочините...

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Помогите пожалуйста!! Составить текст из 10 предложений связанный. Что бы а этом те??сте были слова с чередующими корнями А О . и потом 2 предложения разобрать что бы 1 предложение было с подчинительным союзом другое с сочинительным союзом! Кто знает это?! Помогите!! Спасибо ))

Автор: Гость