Помогите пожалуйста!! Составить текст из 10 предложений связанный. Что бы а этом те??сте были слова с чередующими корнями А О . и потом 2 предложения разобрать что бы 1 предложение было с подчинительным союзом другое с сочините...
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Помогите пожалуйста!! Составить текст из 10 предложений связанный. Что бы а этом те??сте были слова с чередующими корнями А О . и потом 2 предложения разобрать что бы 1 предложение было с подчинительным союзом другое с сочинительным союзом! Кто знает это?! Помогите!! Спасибо ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отряд ра.. пол..жился у р..ки. Быстро выр..сли на берегу палатки. Вечерняя з..ря дог..рала. Последние лучи солнца чуть к..сались вершин д..рев..ев. По оврагу ра(с,сс)т..лался туман. Ребята стали соб..рать суч..я. Один за другим разг..рались к..стры. Пламя то уг..сало то выр..стало. Оно почти к..салось в..твей д..ревьев осв..щало лица ребят. Кто-то проб..рался сквозь зустые зар..сли бур..яна. Все зам..рли. _____________________________________________ Один за другим разг..рались к..стры, и их пламя то уг..сало то выр..стало. Когда кто-то проб..рался сквозь зустые зар..сли бур..яна, все зам..рали от страха.
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