Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину о??тавшегося пути со скоростью 12 км/ч, а последний участок - шел со скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость на всем пути?
Физика
Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину о??тавшегося пути со скоростью 12 км/ч, а последний участок - шел со скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость на всем пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для нахождения средней скорости нам необходимо сложить все скорости и разделить на их кол-во. То есть: (20+12+6):3~12,6 км/ч
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