Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину о??тавшегося пути со скоростью 12 км/ч, а последний участок - шел со скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость на всем пути?

Физика

Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину о??тавшегося пути со скоростью 12 км/ч, а последний участок - шел со скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость на всем пути?

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