Помогите пожалуйста ,,Справжні цінності в житті людини’’ за повістю В.Короленка ,,Сліпий Музикант’’
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Помогите пожалуйста ,,Справжні цінності в житті людини’’ за повістю В.Короленка ,,Сліпий Музикант’’
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не байдужість до іншої людин з обмеженими можливостями!
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