Дано: треугольник CDE, Dk-биссектриса,DK=KE угол KDE= 28 градусам, угол CKD=25 градусам, найти : все углы CDE

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Решение: 1) угол D=28°+28°=56°(биссиктриса делит угол пополам) 2)Так как известно, что угол КDE(28°) и то, что DK=KE, то угол Е=28° => что угол С= 1)56°+28°=84° 2)180°-84°=96°(угол С) Ответ: угол D=56° угол Е=28° угол С=96°