Мини доклад про язву. Заранее огромное спасибо очень срочно

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Язва желудка болезнь связана с нарушением механизмов, регулирующих секреторную, двигательную функции желудка и двенадцатиперстной кишки, кровообращение в них, питание слизистых оболочек. Отрицательные эмоции, длительные психические перенапряжения, патологические импульсы из пораженных внутренних органов при хроническом аппендиците, хроническом холецистите, желчекаменной болезни и др. нередко являются причиной развития язвенной бодезни. Имеют значение гормональные нарушения. Определенную роль играют наследственные факторы (наследственное предрасположение встречается среди больных язвой желудка в 15—40 % случаев). Непосредственное формирование язвы происходит в результате нарушения равновесия между «агрессивными» (желудочный сок, заброс желчи) и «защитными» факторами (желудочная и дуоденальная слизь, клеточная регенерация, нормальное состояние местного кровотока, защитное действие некоторых гормонов, а также щелочная реакция слюны и панкреатического сока). В формировании язв в желудке наибольшее значение имеет уменьшение защитных свойств слизистой оболочки, ослабление ее сопротивляемости повреждающему воздействию кислого желудочного сока. В механизме же развития язв в выходном отделе желудка и особенно в двенадцатиперстной кишке, напротив, решающим фактором является усиление агрессивности желудочного сока. Предрасполагающими факторами являются нарушения режима питания, злоупотребление острой, грубой, раздражающей пищей, постоянно быстрая, поспешная еда, употребление крепких спиртных напитков и их суррогатов, курение.Вот почему, как правило, никакая диета не может помочь при данном заболевании. Нужен комплекс мер и перестройка сознания больного.Диетологи стремятся излечить язву желудка или двенадцатиперстной кишки особой диетой. Обычно врачи рекомендуют щелочные препараты лишь потому, что эти препараты сразу же снимают боль.Далее больному назначают щадящую диету, которая состоит главным образом из молока и каш. В некоторых случаях такой метод дает видимость положительных результатов, если его применять достаточно длительно, но на самом деле одной диетой от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки не вылечиться - необходимо понимание и устранение причин их появления.Если язва вызвана повышенной кислотностью, то отсутствие кислоты в течение продолжительного времени (2-3 недели) способствует зарубцовыванию раны в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. В результате боли прекращаются, и в этом случае лечение голодом творит чудеса. Но рубцевание язвы - это еще не все: гораздо важнее, что в организме есть тенденция образования язв в желудке или кишечнике. Сама язва вызвана какими-то причинами. Если не понять причины ее возникновения, то она очень скоро может возникнуть вновь и в большинстве случаев в том же самом месте.К. Ниши и другие врачи естественной терапии пытались найти такую систему лечения, которая позволила бы не только справиться с имеющейся язвой, но и защищала бы в дальнейшем от рецидивов.Проблема заключалась в том, что язва желудка может иногда повторяться, несмотря на лечение, и может навсегда исчезнуть без всякого лечения. Существует очень много факторов, которые влияют на возникновение язвы желудка. И это вызывает трудности в борьбе с ней. Достаточно сказать, что язва желудка всегда связана с состоянием нервной системы: депрессией, нервозностью, внутренней тревогой. Это все может быть и причиной, и следствием заболевания. Поэтому, язву относят больше к нервным заболеваниям, чем к желудочным. Однако и без правильной диеты язву не вылечить. Есть, конечно, примеры, когда в результате перемены жизненных обстоятельств язва покидает больного, однако трудно сказать, какой процент случаев они составляют. Способствуют развитию язвенной болезни врожденный дефицит антитрипсина и другие факторы.