ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 5 и 6 номер Дам 30 баллов
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 5 и 6 номер Дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6=18 А или С 5(40+60)= 500
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