Раздели дилимое и делитель на 5 . составь и запиши равенства по образцу. карточка п??мошница-/200:50=40:10/сами примеры которые надо решить, 400:25,315:45,175:35,495:55/помогите пж
Математика
Раздели дилимое и делитель на 5 . составь и запиши равенства по образцу. карточка п??мошница-/200:50=40:10/сами примеры которые надо решить, 400:25,315:45,175:35,495:55/помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:5,63:9,35:7,99:11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я задумала число, отняла от него 16, умножила результат на 4, разделила на 7.От 144 отняла полученное частное .288 разделила на полученную разность...
Английский язык
Прошу! составить 5 вопросов, общий, специальный, альтернативный, разделительный, к подлежащему. вот предложение:The lion ran faster than the wind.