Раздели дилимое и делитель на 5 . составь и запиши равенства по образцу. карточка п??мошница-/200:50=40:10/сами примеры которые надо решить, 400:25,315:45,175:35,495:55/помогите пж

Математика

Раздели дилимое и делитель на 5 . составь и запиши равенства по образцу. карточка п??мошница-/200:50=40:10/сами примеры которые надо решить, 400:25,315:45,175:35,495:55/помогите пж

Автор: Гость