Продумай про що ви моглиб розмовляти з подругою( другом) пид час прогулянки у вихи??ний день

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Продумай про що ви моглиб розмовляти з подругою( другом) пид час прогулянки у вихи??ний день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про те яка гарна погода, або б сперечалися хто зробив більше корисних справ.
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