Вертолёт преодалел растаяние 3150 км за 7 часов за сколько часов вертолёт преодалее?? это растаяниеесли его скоростьувеличетсяна 180ки/ч
Математика
Вертолёт преодалел растаяние 3150 км за 7 часов за сколько часов вертолёт преодалее?? это растаяниеесли его скоростьувеличетсяна 180ки/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Узнаем его первую скорость для этого: 3150 разделим на 7=450км/ч 2. Найдём новую скорость: 450+180=630км/ч 3. Посчитаем за сколько часов сможет преодолеть это расстояние: 3150 разделить на 630=5 ч
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