Помогите пожалуйста ! Срочно нужно ! Нужно построить D7 с обращением в си бемоль мажоре,построить так же в D7 с обращением в фа диез миноре. Спасибо

Музыка

Помогите пожалуйста ! Срочно нужно ! Нужно построить D7 с обращением в си бемоль мажоре,построить так же в D7 с обращением в фа диез миноре. Спасибо

Автор: Гость