Помогите пожалуйста ! Срочно нужно ! Нужно построить D7 с обращением в си бемоль мажоре,построить так же в D7 с обращением в фа диез миноре. Спасибо
Музыка
Помогите пожалуйста ! Срочно нужно ! Нужно построить D7 с обращением в си бемоль мажоре,построить так же в D7 с обращением в фа диез миноре. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B-dur(в ключе си и ми бемоли): D7:фа-ля-до-ми D2:ми-фа-ля-до D56:ля-до-ми-фа D34:до-ми-фа-ля. fis-moll(в ключе 3# : фа,,до,соль): D7:до-ми # -соль-си D2:си-до-ми#-соль D34:соль-си-до-ми# D56:ми#-соль-си-до
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