Помогите пожалуйста, тему пропустила, как решать???

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1) находим 2 катет по теореме пифагора: (4√2)² -4²; получается квадрат катета равен 32-16=16, значит катет = 4, получается равнобедренный прямоугольный треугольник с углами 90, 45,45. 2) по теорме Пифагора находим стороны AB и BC. АВ²=AD²+BD²; AB²=144+25; AB²=169, AB=13. таким же образом находим BC; BC²=DC²+BD²; BC²=256+144; BC²=400; BC=20. Находим периметр АС=5+16=21, ВС=20, АВ=13. Р=13+21+20=54