Выразите а) в граммах: 3/5 кг ; 3/5 ц б) в килограммах: 7/10 ц ; 7/10 т в) в центерах и килограммах: 897 кг , 4.005 кг , 12.368 кг г) в килограммах и граммах: 45.017 г , 3.138 г. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! С ЗАРАНИЯ СПА...
Математика
Выразите а) в граммах: 3/5 кг ; 3/5 ц б) в килограммах: 7/10 ц ; 7/10 т в) в центерах и килограммах: 897 кг , 4.005 кг , 12.368 кг г) в килограммах и граммах: 45.017 г , 3.138 г. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! С ЗАРАНИЯ СПАСИБО.
Ответ(ы):
Гость:
А)3000г/5000г;300000г/500000г б)700кг/10000кг;7000кг/100000кг в)0.897ц;4.5ц;12.368 ц г)45.17кг,3.138кг
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