Выразите а) в граммах: 3/5 кг ; 3/5 ц б) в килограммах: 7/10 ц ; 7/10 т в) в центерах и килограммах: 897 кг , 4.005 кг , 12.368 кг г) в килограммах и граммах: 45.017 г , 3.138 г. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! С ЗАРАНИЯ СПА...

Математика

Выразите а) в граммах: 3/5 кг ; 3/5 ц б) в килограммах: 7/10 ц ; 7/10 т в) в центерах и килограммах: 897 кг , 4.005 кг , 12.368 кг г) в килограммах и граммах: 45.017 г , 3.138 г. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! С ЗАРАНИЯ СПАСИБО.

Автор: Гость