(Старинная задача) а) сколько надо взять карамели по цене 16 р за 1 кг и по цене 9р за 1 кг чтобы составить 21кг смеси по цене 11 р за килограмм б)для вышивания приобрели мулене двух сортов по цене 5р и 11р 40коп за моток все...

Гость: Гость:

А) сколько надо взять карамели по цене 16 р за 1 кг и по цене 9р за 1 кг чтобы составить 21кг смеси по цене 11 р за килограмм РЕШЕНИЕ x кг – нужно взять карамели по 16р y кг – нужно взять карамели по 9р x+y=21 – сумма двух неизвестных в итоге должна быть 21 кг второе равенство: 16 x *+9* y = 11*21 16*x+ 9*y = 11*21 x+y=21 x=21- y 16*(21- y)+ 9*y =231 336 – 16* y +9* y =231 7*y=105 Y=15 кг нужно взять карамели по 9р X=21-15=6 кг - нужно взять карамели по 16р б)для вышивания приобрели мулене двух сортов по цене 5р и 11р 40коп за моток всего 32 мотка. Сколько мотков того и другого сорта было приобретено если в среднем один маток обошолся по 9р РЕШЕНИЕ x мотков по 5р y мотков по 11р 40 коп x+y=32 – всего взяли мотков 32*9=стоимость 32 мотков по средней цене 9р второе равенство: 500*x+1140* y = 32*9 Решение: 500*x+ 1140*y = 288 x+y=32 x=32- y 500*(32- y)+ 1140*y =28800 16000 – 500*y +1140* y =28800 640*y=12800 Y=20 мотков по 11р.40коп (1140 коп в решении) X=32-20=12 мотков по 5р (500 коп)