Помогите пожалуйста!!!!!!!!: Теплоход шёл по озеру 3 ч со скоростью 27км/ч а потом 4 ч по реке,впадающей в это озеро.Найдите весь путь,который прошёл теплоход за эти 7 ч,если чкорость течения 3 км/ч.СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!!!: Теплоход шёл по озеру 3 ч со скоростью 27км/ч а потом 4 ч по реке,впадающей в это озеро.Найдите весь путь,который прошёл теплоход за эти 7 ч,если чкорость течения 3 км/ч.СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*27=81 (км) - по озеру 2) 27-3=24 (км/ч) - по реке 3) 24*4=96 (км) - по реке 4) 81+96=177 (км) - весь путь Ответ: весь путь 177 км.
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