Помогите пожалуйста!!!!!!!!: Теплоход шёл по озеру 3 ч со скоростью 27км/ч а потом 4 ч по реке,впадающей в это озеро.Найдите весь путь,который прошёл теплоход за эти 7 ч,если чкорость течения 3 км/ч.СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Математика

Помогите пожалуйста!!!!!!!!: Теплоход шёл по озеру 3 ч со скоростью 27км/ч а потом 4 ч по реке,впадающей в это озеро.Найдите весь путь,который прошёл теплоход за эти 7 ч,если чкорость течения 3 км/ч.СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость