Помогите пожалуйста ! Типы соцветий у фасоли ?
Биология
Помогите пожалуйста ! Типы соцветий у фасоли ?
Ответ(ы):
Гость:
Соцветие:кисть и головка.
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