Помогите пожалуйста у кого есть такая

Гость: Гость:

1)В 2)Б 3)А 4)Б 5)А 6)Б 7) не могу перевести 8) Горение дров - хим Не могу перевести Брожение сока - хими Растворение сахара в воде - физ утворення чорного налёта или чёт там - хим изготовление ювелирных изделий из золота - физ Желтение листвы- хим Водяной пар?Если да,то физ 9)А-2 Б-1 10) А-1 Б-2