Помогите пожалуйста у кого есть такая
Химия
Помогите пожалуйста у кого есть такая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)В 2)Б 3)А 4)Б 5)А 6)Б 7) не могу перевести 8) Горение дров - хим Не могу перевести Брожение сока - хими Растворение сахара в воде - физ утворення чорного налёта или чёт там - хим изготовление ювелирных изделий из золота - физ Желтение листвы- хим Водяной пар?Если да,то физ 9)А-2 Б-1 10) А-1 Б-2
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