Мына жаттыгуга комектесинизши

Қазақ тiлi
Мына жаттыгуга комектесинизши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаксы ата орман жаксы бала корган
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