Вырази дробив в более мелких долях 3/4

Математика
Вырази дробив в более мелких долях 3/4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4=12/16=24/32=48/64
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