Решите уравнение срочно 2(x-5)(x+1)=0

Математика
Решите уравнение срочно 2(x-5)(x+1)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(x-5)(x+1)=0 х-5=0 или х+1=0 х=5            х=-1 Ответ х1=5, х2=-1
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