Решите уравнение срочно 2(x-5)(x+1)=0
Математика
Решите уравнение срочно 2(x-5)(x+1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(x-5)(x+1)=0 х-5=0 или х+1=0 х=5 х=-1 Ответ х1=5, х2=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Ребята нужно написать сочинение на укр. языке на любую из тем 1.Моя Витчизно, ми с ??обою на сто викив эдини. 2.Народ мий э! В його гарячих жил...
История
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Выделите причины, по которым главнокомандующим американской армией стал Дж. Вашинктон.
Английский язык