Решить уравнение 7^х+1-40*7^х-1=63 помогите пожалуйста((
Математика
Решить уравнение 7^х+1-40*7^х-1=63 помогите пожалуйста((
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