ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Выделите причины, по которым главнокомандующим американской армией стал Дж. Вашинктон.
История
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Выделите причины, по которым главнокомандующим американской армией стал Дж. Вашинктон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он генералом был, и негры под началом были! Он им про отвечал, а зря!
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