Помогите пожалуйста решить 3•(x-2)•(x+2)-5•(x-4)•(x+6)= –x•(2x+1)

Математика
Помогите пожалуйста решить 3•(x-2)•(x+2)-5•(x-4)•(x+6)= –x•(2x+1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-6*х+2-5х-20*х+6=-х(2х+1) 3х-5=6-2+20=--х*(2х+1) 8х=24 х=3  -х*(2х+1)=0 -х=0 (2х+1)=0 2х=-1 х=-1\2 х=3\ -1\2=-6 Ответ: х=-6
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