Сочинение на тему "what i don't like to do"
Английский язык
Сочинение на тему "what i don't like to do"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I do not like it when teachers ask a lot of homework. I do not like it when I have someone annoying. I do not like it when I have a bad mood. I do not like bad weather, bad people.
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