Ребята нужно написать сочинение на укр. языке на любую из тем 1.Моя Витчизно, ми с ??обою на сто викив эдини. 2.Народ мий э! В його гарячих жилах козацька кров пульсуэ и живе. 3.И на оновлений земли врага не буде, супостата,...
Українська література
Ребята нужно написать сочинение на укр. языке на любую из тем 1.Моя Витчизно, ми с ??обою на сто викив эдини. 2.Народ мий э! В його гарячих жилах козацька кров пульсуэ и живе. 3.И на оновлений земли врага не буде, супостата, а буде син и буде мати. Только каждая из тем должна быть как то связана с Тарасом Шевченко, ну тоесть его имя должно пресудствовать в сочинении помогите ребята!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя Батьківщина — Україна. Її неосяжні простори підкорюють серця мільйонів людей не тільки нашої країни, а й туристів, що приїжджають з усього світу. Де ще знайдеш такий соковитий колорит мальовничих куточків природи. Густі листяні ліси, наповнені життям і свіжим повітрям, які дарують нам подих. Кришталево чисті джерела і озера, які втамовують нашу спрагу. Родючі землі, які годують нас. Працьовиті, хлібосольні люди, які живуть дуже просто, працюють, не покладаючи рук, на благо своєї країни. Взаємозв'язок людини з природою особливо міцний у сільських жителів. Вони невпинно, від зорі до темна, орють, сіють, прополюють, підгортають, підрізають, поливають, вигодовують і Бог знає, що ще роблять, щоб міста кожен день були зі свіжим хлібом, м'ясом, молоком, овочами та фруктами. Промислові міста, що розкинулися потужними індустріальними комплексами, по-своєму унікальні і грандіозні. Дух захоплює, коли з висоти пташиного польоту дивишся, як вирує життя великих фабрик і заводів. Моя Батьківщина — це, в першу чергу, багатонаціональний народ. В яку сім'ю не потрапиш — скрізь тебе зустрінуть радо і гостинно. Здивують своїми звичаями, досита нагодують і напоять особливого приготування стравами, залишать на нічліг. Людська доброта — символ моєї Батьківщини. Милосердя, співчуття, любов до ближнього, бажання допомогти притаманні будь-якому корінному жителю. Військова міць моєї Батьківщини надійно охороняє наше дитинство і мирне небо над головою. Захисники Вітчизни — справжні патріоти, вони несуть свою службу з честю і мужністю. Я знаю, що коли виросту, теж стану гідним громадянином моєї Батьківщини.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Выделите причины, по которым главнокомандующим американской армией стал Дж. Вашинктон.
Английский язык