Ребята нужно написать сочинение на укр. языке на любую из тем 1.Моя Витчизно, ми с ??обою на сто викив эдини. 2.Народ мий э! В його гарячих жилах козацька кров пульсуэ и живе. 3.И на оновлений земли врага не буде, супостата,...

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Моя Батьківщина — Україна. Її неосяжні простори підкорюють серця мільйонів людей не тільки нашої країни, а й туристів, що приїжджають з усього світу. Де ще знайдеш такий соковитий колорит мальовничих куточків природи. Густі листяні ліси, наповнені життям і свіжим повітрям, які дарують нам подих. Кришталево чисті джерела і озера, які втамовують нашу спрагу. Родючі землі, які годують нас. Працьовиті, хлібосольні люди, які живуть дуже просто, працюють, не покладаючи рук, на благо своєї країни. Взаємозв'язок людини з природою особливо міцний у сільських жителів. Вони невпинно, від зорі до темна, орють, сіють, прополюють, підгортають, підрізають, поливають, вигодовують і Бог знає, що ще роблять, щоб міста кожен день були зі свіжим хлібом, м'ясом, молоком, овочами та фруктами. Промислові міста, що розкинулися потужними індустріальними комплексами, по-своєму унікальні і грандіозні. Дух захоплює, коли з висоти пташиного польоту дивишся, як вирує життя великих фабрик і заводів. Моя Батьківщина — це, в першу чергу, багатонаціональний народ. В яку сім'ю не потрапиш — скрізь тебе зустрінуть радо і гостинно. Здивують своїми звичаями, досита нагодують і напоять особливого приготування стравами, залишать на нічліг. Людська доброта — символ моєї Батьківщини. Милосердя, співчуття, любов до ближнього, бажання допомогти притаманні будь-якому корінному жителю. Військова міць моєї Батьківщини надійно охороняє наше дитинство і мирне небо над головою. Захисники Вітчизни — справжні патріоти, вони несуть свою службу з честю і мужністю. Я знаю, що коли виросту, теж стану гідним громадянином моєї Батьківщини.