Історія. задание Життя селян таблица даю 20 балов плис,

История
Історія. задание Життя селян таблица даю 20 балов плис,
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Гость:
  Натуральне господарство - це  тип господарства , за якого продукції праці виробляються для задоволення власних потреб , а не для продажу .
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