Історія. задание Життя селян таблица даю 20 балов плис,
История
Історія. задание Життя селян таблица даю 20 балов плис,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральне господарство - це тип господарства , за якого продукції праці виробляються для задоволення власних потреб , а не для продажу .
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