Автомобиль движется в одном направлении по прямолинейному участку шоссе со средней скоростью , модуль которой равен 80 км/ ч , в течении 2 ч. Найдите путь и модуль.
Физика
Автомобиль движется в одном направлении по прямолинейному участку шоссе со средней скоростью , модуль которой равен 80 км/ ч , в течении 2 ч. Найдите путь и модуль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V=80км/ч t=2ч Решение: S-? S=V*t S=80*2=160(км) Ответ:160 км.
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