Автомобиль движется в одном направлении по прямолинейному участку шоссе со средней скоростью , модуль которой равен 80 км/ ч , в течении 2 ч. Найдите путь и модуль.

Физика

Автомобиль движется в одном направлении по прямолинейному участку шоссе со средней скоростью , модуль которой равен 80 км/ ч , в течении 2 ч. Найдите путь и модуль.

Автор: Гость