Люди, пожалуйста помогите с задачей. Как её оформить. Вот задача: какое наименьшее количество бидонов ёмкостью 6 2/3 л. необходимо взять, чтобы разлить в них 70 л. молока. Как решать я знаю.
Математика
Люди, пожалуйста помогите с задачей. Как её оформить. Вот задача: какое наименьшее количество бидонов ёмкостью 6 2/3 л. необходимо взять, чтобы разлить в них 70 л. молока. Как решать я знаю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понимаю, в ответе нужно указать, что наименьшее количество бидонов - 11, т.к. в 10 бидонов помещается только ~10.51 л а в решении просто делишь 70/6.66 и округляешь в большую сторону
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