Помогите пожалуйста укащать падеж каждого местоимения
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Помогите пожалуйста укащать падеж каждого местоимения
Ответ(ы):
Гость:
Ты-Им.п, Он-Им.п, Я -Им.п, Меня -Вин.п. С тобой-твор.п.
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