Помогите пожалуйста умоляююююю СРОЧНО!!!!!!!!!!

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Помогите пожалуйста умоляююююю СРОЧНО!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Когда мы прогуливались по парку, туман окутывал нас густым облаком. 2. Когда я подошел к дому,  солнце уже стояло высоко. 3. Когда я потерял надежду на встречу,  у меня не было желания идти домой. 4. Когда я рассматривал электронную почту,  моё внимание привлекло одно письмо. 5. При входе на территорию заповедника  должны соблюдаться установленные правила. 6.  Имея опыт в выращивание цветов, я вам предложу один совет. 7. Если вы знаете эти простые кулинарные правила, то вам  не страшны никакие сложности в приготовлении блюд.
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