Помогите пожалуйста умоляююююю СРОЧНО!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1. Когда мы прогуливались по парку, туман окутывал нас густым облаком. 2. Когда я подошел к дому, солнце уже стояло высоко. 3. Когда я потерял надежду на встречу, у меня не было желания идти домой. 4. Когда я рассматривал электронную почту, моё внимание привлекло одно письмо. 5. При входе на территорию заповедника должны соблюдаться установленные правила. 6. Имея опыт в выращивание цветов, я вам предложу один совет. 7. Если вы знаете эти простые кулинарные правила, то вам не страшны никакие сложности в приготовлении блюд.