Помогите пожалуйста упр 21.

Русский язык
Помогите пожалуйста упр 21.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка- корка сор-сом рыть-ныть сук-суп луга-лужа
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