Помогите пожалуйста упражнение 10 срочно

Английский язык
Помогите пожалуйста упражнение 10 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. is going 2. goes 3. is  drinking 4. plays 5. looks after 6. is swimming
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