Помогите пожалуйста упражнение 75
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Помогите пожалуйста упражнение 75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Редька - горькая ,камень - огромный ,газета - новая ,вода - ледяная, берег - крутой,часы - песочные ,время - точное
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