Помогите Пожалуйста вопросы 7,8,9,10

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Помогите Пожалуйста вопросы 7,8,9,10
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Гость:
Сфоткай 7 8010 непонятно
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