Помогите пожалуйста ) Упростите выражение 1)х-128-43 2)m+115+39 3)(47-x)-39 4)56-a-38 помогите прошууу,зарание спасибо
Математика
Помогите пожалуйста ) Упростите выражение 1)х-128-43 2)m+115+39 3)(47-x)-39 4)56-a-38 помогите прошууу,зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х-128-43=х-(128+43)=х-171; 2)m+115+39=m+(115+39)=m+154 3)(47-x)-39=47-x-39=(47-39)-x=8-x 4)56-a-38=(56-38)-a=18-a
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