Помогите пожалуйста в паскале задали написать программу для такого рисунка. кто поможет? ну, чтобы ровно было..

Информатика
Помогите пожалуйста в паскале задали написать программу для такого рисунка. кто поможет? ну, чтобы ровно было..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Uses graphABC; var  i: integer; begin  setwindowsize(800,800);  for i := 10 downto 1 do    circle(400, 400, i * 35) end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В основе этой сказки С.Маршака лежит произведение смеховой литературы 17 века. А) м??стер твистер, В) сказка про двух лодырей, С) кошкин дом, Д) во...
Ответить
Английский язык
Очень срочно.помогите
Ответить
Физика
В школьном физическом кружке изучали уравнение теплового баланса. В одном из опытов использовали два калориметра. В первом калориметре находилось 3...
Ответить
Окружающий мир
Срочно нужна помощь.Укажи в каких веках происходили указанные события. 1.Начало правления династии Рюриковичей в Новгороде 2.Битва на Чудском о...
Ответить
Математика
В киоске продовали тетради : школьные по a р. за 1 тетрадь, общие по c р. 1. сколько сто??т 5 школьных и 5 общих ? Запиши выражение, которое показы...
Ответить