Помогите пожалуйста в паскале задали написать программу для такого рисунка. кто поможет? ну, чтобы ровно было..

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Помогите пожалуйста в паскале задали написать программу для такого рисунка. кто поможет? ну, чтобы ровно было..

Автор: Гость