Помогите пожалуйста в паскале задали написать программу для такого рисунка. кто поможет? ну, чтобы ровно было..
Информатика
Помогите пожалуйста в паскале задали написать программу для такого рисунка. кто поможет? ну, чтобы ровно было..
Ответ(ы):
Гость:
Uses graphABC; var i: integer; begin setwindowsize(800,800); for i := 10 downto 1 do circle(400, 400, i * 35) end.
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