ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! в равнобедренной трапеции АВСD с основаниями AD и ВС угол ВDA= 45 градусов и угол ВСD=43 Найдите градусную меру угла АВD.

Математика
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! в равнобедренной трапеции АВСD с основаниями AD и ВС угол ВDA= 45 градусов и угол ВСD=43 Найдите градусную меру угла АВD.
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Гость:
45см - 43см=2см 2см^2=4см
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