Помогите пожалуйста. В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше ??оковой стороны,а периметр равен 50 см. Найдите стороны треугольника.

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Т.к. В равнобедренном треугольнике две стороны равны друг другу, то они равны х, а основание х/2, Х+х+х/2=50 2,5х=50 Х=20- 1 и 2 сторона Х/2=10 -основание Сторона а=20, в=20, с=10