ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ВАРИАНТЫ (Г) (Д)

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ВАРИАНТЫ (Г) (Д)
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Гость:
Г ответ должен быть 9 целых 2/11 Д ответ верный
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