Помогите, пожалуйста! Вопросы в приложенных файлах, ниже... У меня проблемы народ: 9??о числа это нужно сдать в шк, дату 1 раз уже перенесли, а дальше... Пед.совет решит(ничего хорошего).

Химия

Помогите, пожалуйста! Вопросы в приложенных файлах, ниже... У меня проблемы народ: 9??о числа это нужно сдать в шк, дату 1 раз уже перенесли, а дальше... Пед.совет решит(ничего хорошего).

Автор: Гость