Помогите, пожалуйста! Вопросы в приложенных файлах, ниже... У меня проблемы народ: 9??о числа это нужно сдать в шк, дату 1 раз уже перенесли, а дальше... Пед.совет решит(ничего хорошего).
Химия
Помогите, пожалуйста! Вопросы в приложенных файлах, ниже... У меня проблемы народ: 9??о числа это нужно сдать в шк, дату 1 раз уже перенесли, а дальше... Пед.совет решит(ничего хорошего).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Положительные 2. Отрицательные 3. Ионной 4. 1, 2, 3 Я не могу скинуть здесь фото, ждите в лс
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