Помогите пожалуйста. Всё о удаве из сказки маленький принц...Экзюпери

Гость: Гость:

Если по произведению конкретно, то удав - это рисунок рассказчика. Когда ему было 6 лет, он увидел картинку из книги, где удав проглатывает зверя, а ниже была подпись, что змея способна проглотить добычу сразу, не жуя. Рассказчик решил нарисовать удава, который проглотил слона. Сделал два рисунка: снаружи и внутри. Но взрослые, увидев столь странное изображение, попросили больше не рисовать ребенка ни удавов, ни слонов. Позднее в произведении этот пример приводится вновь и вновь. Рассказчик ни раз говорит, что умеет рисовать только удава и слона. Какой смысл в этом воспоминании? Нельзя запрещать детям творить. Если бы взрослые похвалили или хорошо бы оценили работу ребенка в свое время, то, возможно, он развил бы свои навыки к рисовании лучше, чувствовал себя комфортно, зная, что взрослый его может поддержать, да и просто не боялся бы творить.