Помогите пожалуйста вставьте пропущенные буквы в слова: ул...тели, скв...рцы, од...но??о, с...дит, б...рёзовой, д...роги, б...льшая, м...лч...ливая, р...дному, вмест..., м...розы, л...денящие, м...тели. И пожалуйста помогите о...

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Помогите пожалуйста вставьте пропущенные буквы в слова: ул...тели, скв...рцы, од...но??о, с...дит, б...рёзовой, д...роги, б...льшая, м...лч...ливая, р...дному, вмест..., м...розы, л...денящие, м...тели. И пожалуйста помогите опредилить род вот этих слов: юг, ласточки, скв... рцы, зяблики, ветке, д...роги, лесу, лесом.

Автор: Гость