Помогите пожалуйста) Вычислите обьем (н.у. ) карбон (IV) оксида, который образуется ??ри полном окислении сахарозы массой 67,5 грамм
Химия
Помогите пожалуйста) Вычислите обьем (н.у. ) карбон (IV) оксида, который образуется ??ри полном окислении сахарозы массой 67,5 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K(O2)=n*4+m/2=6*4+12/2=18 67,5g xl C6H12O6+9O2=6CO2+6H2O x=67,5*134,4/180=50,4l 180g 134,4l
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