Помогите пожалуйста) Вычислите обьем (н.у. ) карбон (IV) оксида, который образуется ??ри полном окислении сахарозы массой 67,5 грамм

Химия

Помогите пожалуйста) Вычислите обьем (н.у. ) карбон (IV) оксида, который образуется ??ри полном окислении сахарозы массой 67,5 грамм

Автор: Гость