Как называется стихотворная строка?

Литература
Как называется стихотворная строка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строфа вот это точно
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