Помогите пожалуйста выполнить действия. 1) 2b*(-3c); 2) (-4a)*(-5b); 3) 8x*(-1/2y); 4) 3/4a*(-2/3x); 5) (-0,3m)*(-5n); 6) (-3a)*2b*(-c)
Алгебра
Помогите пожалуйста выполнить действия. 1) 2b*(-3c); 2) (-4a)*(-5b); 3) 8x*(-1/2y); 4) 3/4a*(-2/3x); 5) (-0,3m)*(-5n); 6) (-3a)*2b*(-c)
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1) -6bc 2) 20ab 3) -4xy 4) -0,5ax 5)1,5mn 6) 6abc
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