Расставьте части света и матереки в порядке возростания показателей рождаемости
География
Расставьте части света и матереки в порядке возростания показателей рождаемости
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Части света:Австралия,Европа,Америка,Африка,Азия Материки:Австралия,Северная Америка,Южная Америка,Евразия,Африка
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