В яких півкулях розташована африка відноснон початкового меридіану
География
В яких півкулях розташована африка відноснон початкового меридіану
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западном и восточном
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Вычислить. -4-2/9+2+5/9 , +3+4/7-5-2/7 . -2-5/9-4-2/9 , -1-3/17+2+5/17 , -3-4/11+2+5/11 , +1-8/15-3-7/15 Хотя-бы к одному подробное пояснение !
Русский язык
Обьясните, как вы понимаете смысл высказывания Нахимова: "Жизнь каждого принадлежит Отечеству, и не удальство, а только истинная храбрость приносит...